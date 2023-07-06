تفاصيل خطة «النقل» لتطوير الخطوط الملاحية.. إزالة الاختناقات وأرصفة جديدة

جاء ملف النقل النهري حاضرا بقوة في أجندة وزارة النقل لتطوير جميع القطاعات التابعة لها، خاصة وأن النقل النهري يعتبر أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، فضلاً عن كونه أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكا للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية

نفذت وزارة النقل خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة لتطوير قطاع النقل النهري، حيث تم تطوير الطريق الملاحي «القاهرة - الإسكندرية» عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة.

تنفيذ 2 رصيف جديد بطول 200 متر

تشتمل خطة وزارة النقل على تنفيذ 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية، فضلاً عن تطوير الطريق الملاحي «القاهرة -أسوان» وحيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافات من كم 8 حتي كم 70 «أسوان – كلابشة» ومن كم 615 حتى كم 885 «نزلة العوامر –الصف»، وجاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان.

تطوير الطريق الملاحي «القاهرة - دمياط»

كما عملت وزارة النقل على تطوير الطريق الملاحي «القاهرة - دمياط» حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 «القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط»، وتطوير الطريق الملاحي «القاهرة - الإسماعيلية» حيث تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 «المظلات – بلبيس» وجاري إعادة تأهيل عدد 2 كوبري لتعديل الفتحات الملاحية «مسطرد – أبوزعبل».