إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

أصيب 15 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بعد اصطدامها برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار ، شمال المنيا.

انقلاب سيارة ميكروباص

تلقت الأجهزة الامنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي، جنوب نفق الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، شمال المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي

أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا وهم سيد محمد شحاتة 24 سنة، السيد مرعي عبد المنعم ، معتز محمد عبد الرازق 24سنة، وعبد الناصر محمد عبد المفدي38سنة، وهاني محمد محمد 33 سنة، واحمد جودة احمد32 سنة، سيد حسان حسني20سنة، محمد محمد توكيل37 سنة، السيد المنشاوي محمد15سنة، سمير السيد حسني 23 سنة، عبد الحميد عبد الله ابراهيم 47 سنة، ومحمد رسلان عبد الرحمن51 سنة، قنا، عبد المنعم ابراهيم محمد40 سنة، سعد علي عبد العزيز 50 سنة، البحيرة، احمد السيد فوزي 21سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.