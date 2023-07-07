مواعيد وشروط التقديم بمدرسة مستشفى الصحة النفسية في المنيا

أعلنت مدرسة مستشفى المنيا للصحة النفسية قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023-2024 للدراسة لمدة 5 سنوات، وسيكون القبول طبقاً لأعلى المجاميع بعد اجتياز جميع الاختبارات والنجاح فيها، على أن يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

شروط التقديم بمستشفى الصحة النفسية بالمنيا

- المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

- الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2022-2023.

-القبول طبقًا لأعلى المجاميع بعد اجتياز جميع الاختبارات والنجاح فيها على أن يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

- العدد المستهدف قبوله بالمدرسة 25 طالبًا بفصل واحد فقط.

- أن يكون المتقدم من أبناء مركز ومدينة المنيا، وأن يكون الطالب قد حصل على شهادة الإعدادية من إدارة المنيا التعليمية حرصًا على مبدأ التوطين.

- استلام ملفات الطلبة بحسب جدول التنسيق.

- عدم قبول أي طلبة من خارج المحافظة، وعدم النقل من محافظات أخرى.

- ملف التقديم تكون كل الأوراق المرفقة به صور ضوئية ولا يتم استلام أي أصول إلا في حالة قبول الطالب بالمدرسة على ألا يتم تسليم الملفات مرة أخرى في حالة عدم قبول الطالب لأي سبب سواء الرسوب في الاختبارات أو المجموع وللمدرسة الحق في الاحتفاظ بالملفات المقدمة جميعها.

- ضرورة اجتياز الطلبة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الصحة النفسية الاختبارات الآتية: اللغة العربية (الإملاء)، اللغة الإنجليزية، اختبار الحاسب الآلي، الاختبار النفسي، الاختبار الشخصي، واختبار كشف الهيئة.

- استبعاد الطلبة الراسبين بعد كل اختبار، وعدم استكمال الاختبارات، ويتم ترتيب الطلبة الناجحين في الاختبارات بحسب المجموع من الأعلى إلى الأقل.

- إجراء اختبار القومسيون الطبي لأعلى 25 مجموعًا للقبول، مع وضع قائمة انتظار احتياطي مكونة من 10 طلاب أصحاب أعلى مجاميع بعد الـ25 الأوائل تحسبًا لرسوب أحد الطلاب في الاختبار الطبي بالقومسيون.

- يغلق باب القبول عند اكتمال أعداد الملفات المطلوبة في أي مرحلة من مراحل التنسيق.

- التقديم يكون بواسطة ولي الأمر وعدم حضور الطالب.

الأوراق المطلوبة بمستشفي الصحة النفسية بالمنيا

- صورة شهادة الإعدادية حديثة للعام الدراسي 2022-2023.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- أصل شهادة حسن سير وسلوك.

- 6 صور شخصية حديثة مكتوب عليها الاسم رباعي كمبيوتر.

- ملف حافظة أوراق.

- أصل بیان نجاح الصف الثالث الإعدادي من الإدارة التعليمية.

مواعيد تقديم الأوراق ستكون على مراحل، وهي:

- المرحلة الأولى من 280 إلى 270 درجة في الفترة من 11 حتى 13 يوليو.

- المرحلة الثانية من 269.5 درحة إلى 260 درجة في الفترة من 16 إلى 18 يوليو.

- المرحلة الثالثة من 259.5 إلى 250 درجة في الفترة من 19 إلى 20 يوليو الجاري.