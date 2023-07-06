رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا

كتب:

اسلام فهمي
08:51 م | الخميس 06 يوليو 2023
تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا

تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا

حددت مديرية التربية والتعليم، رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا، إذ يمكن لجميع الطلاب تقديم طلبات تظلم على نتيجة الامتحانات في كل مادة على حدة، بدءًا من السبت المقبل 8 يوليو الجاري، ولمدة 15 يومًا، يتم خلالها الاطلاع على كراسات الإجابات في المادة المقدم تظلم عليها، بعد دفع الرسوم المقررة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكل مادة.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023 

وقال مسئول بتعليم محافظة المنيا، إنّ المديرية حددت رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا، وطبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، تبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة دراسية، يجري دفعها لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال إحدى الشركات المتعاقد معها، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، إذ يجري تقديم التظلم في ديوان عام مديرية التربية والتعليم أو بالإدارات التعليمية التسع، بدءًا من السبت المقبل.

ومن المقرر أن يتم السماح للطلاب والطالبات بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم إذا كانوا من محافظة أخرى، بينما لا ينطبق ذلك على محافظات القاهرة الكبرى.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا يوجه بسرعة تسليم المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

محافظ المنيا يوجه بالاستعداد للتدريب العملي «صقر 119» لمجابهة الأزمات والكوارث

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة المنيا

مواعيد التقديم للوظائف الإشرافية بـ«تعليم المنيا».. التخصصات المطلوبة
بقلم اسلام فهمي