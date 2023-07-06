حددت مديرية التربية والتعليم، رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا، إذ يمكن لجميع الطلاب تقديم طلبات تظلم على نتيجة الامتحانات في كل مادة على حدة، بدءًا من السبت المقبل 8 يوليو الجاري، ولمدة 15 يومًا، يتم خلالها الاطلاع على كراسات الإجابات في المادة المقدم تظلم عليها، بعد دفع الرسوم المقررة التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكل مادة.

رسوم تظلمات الدبلومات الفنية 2023

وقال مسئول بتعليم محافظة المنيا، إنّ المديرية حددت رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة المنيا، وطبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها، تبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة دراسية، يجري دفعها لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال إحدى الشركات المتعاقد معها، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023

كما حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أماكن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، إذ يجري تقديم التظلم في ديوان عام مديرية التربية والتعليم أو بالإدارات التعليمية التسع، بدءًا من السبت المقبل.

ومن المقرر أن يتم السماح للطلاب والطالبات بالتظلم والاطلاع في نفس يوم التقدم إذا كانوا من محافظة أخرى، بينما لا ينطبق ذلك على محافظات القاهرة الكبرى.