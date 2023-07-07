حزب مصر بلدي: رفع مستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة يفتح آفاقا جديدة للتعاون

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن رفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية إلى مستوى السفراء، جاء بعد مباحثات متصلة خلال السنوات الماضية؛ أسفرت عن تذليل العقبات أمام استعادة العلاقات، وذلك لفتح آفاق جديدة أمام تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تعول على التأسيس لعلاقات طبيعية من جديد بينهما.

تبادل السفراء بين مصر وتركيا

وأشار رئيس حزب مصر بلدي، إلى أن رفع العلاقات بين القاهرة وأنقرة، إلى مستوى السفراء يعزز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ويعطي دفعة أكبر للملف الاقتصادي، بما يعزز في الفترة المقبلة مزيدا من الاستثمارات التركية في قطاعات حيوية في القاهرة، ومزيدا من التبادل السياحي بين البلدين.

وأضاف سيف الإسلام، أن العلاقات بين البلدين بعد رفع المستوى إلى تبادل السفراء، سيكون له مردود إيجابي ومكسب للطرفين، خاصة على مستوى التبادل التجاري وتحسين اقتصادي البلدين، لافتًا إلى أن الجانبين يبحثان عن الأهداف نفسها من حيث التعاون السياسي والتجاري، لما يشهده العالم من الآن من مشاهد تأرجح في الاقتصاد على وقع ما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

التعاون المصري- التركي

وأوضح رئيس حزب مصر بلدي، أن المنطقة تشهد توترات في أكثر من جانب، والتعاون المصري التركي قادر على تسوية الخلافات والنزاعات في المنطقة، وأعتقد أن أنقرة ستستغل الجانب المصري في تسوية القضايا الخلافية المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين تركيا من ناحية وقبرص واليونان من ناحية أخرى.