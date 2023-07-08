مشاريع حياة كريمة تنير قرى سوهاج وبني سويف.. صحة وخدمات للأهالي

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على إنشاء العديد من المشاريع الخدمية التي من شأنها تيسير أوجه الحياة على الأهالي الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، وشملت المشاريع العديد من الجوانب الحياتية، كالتعليم والصحة، والإسكان والبنية التحتية وغيرهم.

محافظة سوهاج

وفي محافظة سوهاج، تحديدا مركز ومدينة المراغة، عملت «حياة كريمة» على إنشاء العديد من المشاريع الخدمية لخدمة الأهالي هناك، فعملت على إنشاء مشروع العمارات السكنية بقرية الفريزات، إلى جانب العمل على مشروع إنشاء محطة معالجة الغريزات، وفي القطاع الصحي، أنشأت حياة كريمة، مشروع وحدة طب الأسرة، ووحدة إسعاف، فضلا عن الوحدة الصحية في قرية الشيخ شبل، ولم تغفل المبادرة الجانب الخدمي، فجاري العمل على إنشاء مجمع خدمي، وقد بلغت نسبة تنفيذ كل مشروع من تلك المشاريع 70%، أو أكثر.

حياة كريمة في بني سويف

وفي بني سويف، عملت «حياة كريمة» على إنشاء مشاريع عدة من شأنها تيسيير سبل الحياة على الأهالي في المحافظة، وتحديدا في قرى مركزى ببا وناصر، نفذت «حياة كريمة» 9 مشروعات في مجال وحدات الإسعاف، حيث عملت على إنشاء وحدات جديدة وتطوير وحدات قائمة بالفعل، وذلك في قرى: أبو صالح، بهيشين، كوم أبوخلاد، الحمام، دنديل، فضلا عن تطوير وإشاء وحدتين في بندر ناصر.