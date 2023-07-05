«التنمية المحلية»: 18 مليون مواطن بالقرى استفادوا من مبادرة حياة كريمة

استعرض الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، جهود الوزارة خلال 10 سنوات، قائلا إن الحياة الكريمة هي عنوان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

18 مليون مستفيد من «حياة كريمة»

وأضاف «قاسم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن 18 مليون مواطن بالريف المصري استفاد من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، بينما كانت تبلغ المرحلة التمهيدية للمبادرة 1.8 مليون مواطن.

تطوير 143 قرية

وأشار «قاسم» إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بدأت في تطوير 143 قرية باستثمارات 4 مليارات جنيه، وجرى تحسين المؤشرات التنموية الخاصة بها، ثم تخطت تكلفتها حاليا ووصلت إلى 350 مليار جنيه، وذلك على مستوى 52 مركزاً إدارياً في 20 محافظة، لتنفيذ مشروعات في 1477 قرية حولها ما يزيد عن 10 آلاف تابع.