أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج للعام الحالي لمختلف شعب التعليم الفني، الصناعي والفني والتجاري والزراعي والفندقي، جاء ذلك عقب اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وإعلان أوائل الثانوية الفنية بالمحافظات، حيث بدأ الطلاب وأولياء الأمور الراغبين بزيادة مجموعهم بمحافظة سوهاج بالبحث عن درجات يعتقدوا سقوطها سهوا بالتصحيح، البحث عن رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج.

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج

رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج، حددها تعليم سوهاج بـ100 جنيه للمادة الواحدة، بينما أماكن التقدم بالتظلم في مدرستين بمدينة سوهاج، يتم تقديم طلاب المحافظة باكملها التابعين لـ11 مركزا بالمحافظة بالمدرستين.

أماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023

تنشر «الوطن» رسوم وأماكن تظلمات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج وفقا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها،

_التقديم تظلمات الدبلومات الصناعية والتجارية بمدرسة سوهاج الثانوية الميكانيكية العسكرية بطريق أسيوط سوهاج أمام المنطقة الأزهرية.

_التقدم تظلمات الدبلومات الزراعية والفنية الفندقية بالمدرسة الفنية للبنات بسوهاج بشارع السادات، ترعة باجا سابقا.

الأوراق المطلوبة للتقدم بتظلم

ويتم تقديم عدة أوراق للتظلم تشمل مايلي،

_صورة من رقم جلوس الطالب.

_رسوم سداد التقديم 100 جنيه للمادة.

_صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

_طلب تظلم يتم الحصول عليه من المدرسة، أو الإدارة التعليمية موضح بها البيانات وتشمل اسم المادة واسم الطالب رباعيا.