محافظ أسوان يتابع معدل تنفيذ مشروعات حياة كريمة في قرية المنشية

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «التطوير الشامل للريف المصري» ضمن مبادرة حياة كريمة، وتكثف محافظة أسوان الجهود المبذولة لتحقيق أعلى نسبة تنفيذ وإنجاز في المشروعات التي تستهدف خدمة 40 ألف نسمة من أهالي قرية المنشية وتوابعها بمركز كوم أمبو.

محافظ أسوان يتفقد عددًا من المشروعات بالمحافظة

وأوضح المحافظ أنه جرى تفقد 27 مشروعًا خدميًا وتنمويًا يشملون إنشاء كوبري الترعة وكوبري السبع بنات، وصيانة ورفع كفاءة مدارس المنشية الجديدة الابتدائية والمنشية الحديثة والمنشية بحري الابتدائية المشتركة، وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية ووحدة الإسعاف ومحطة رفع الصرف الصحي وتركيب أعمدة الإنارة في السلسلة بحري وطريق السلسلة ـ المنشية.

استمرار الجولات الميدانية لتلبية المطالب

من جانبه أشار مصطفى ناجح، رئيس وحدة حياة كريمة، إلى استمرار الجولات الميدانية لتفقد المشروعات وتذليل العقبات والمشاكل وتحقيق أعلى نسبة تنفيذ وإنجاز في المشروعات التي ستقدم خدمات متميزة وتلبي مطالب واحتياجات الجماهيرية بالمنطقة المستهدفة.

كما وجه «ناجح» بالاهتمام بتنسيق الموقع العام للمشروعات وإعادة الشئ لأصله لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لهذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين