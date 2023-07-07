«القاهرة الإخبارية»: مستوطنون يحرقون منزل فلسطيني في القدس المحتلة

أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، النيران في مسكن لأحد المواطنين في منطقة «البقعة» شرق قرية مخماس، شمالي شرق القدس.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث في جنين إرهاب

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا مسكنًا مكونًا من الصفيح والأخشاب، يأوي عائلة المواطن عيد مليحات، شرقي مخماس، واستغلوا غياب أصحابه، وأضرموا النيران فيه ما أدى لاحتراقه.

وأدان رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واصفًا ما يحدث في جنين بأنه «إرهاب ضد الدولة»، وأنه جرى التواصل مع كل الأطراف بشأن العدوان، ولا بد من محاسبة إسرائيل لعدوانها على المخيم ومعسكر اللاجئين بالمخيم.