واشنطن تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين

ذكر البيت الأبيض، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اتصال بمسؤولين إسرائيليين، بشأن العملية العسكرية التي انتهت في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

البيت الأبيض: يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض

وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الإخبارية اليوم، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحث إسرائيل على إعادة إعمار البنية التحتية للمدنيين في جنين.

وأضافت أنّه من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين من الأذى، كما يجب اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني على الأرض، واستعادة الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والماء للسكان المدنيين في مدينة جنين.