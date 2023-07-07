خريطة انقطاع المياه عن 3 مناطق في الإسماعيلية غدا.. اعرف المواعيد

تشهد 3 مناطق في مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، غدا السبت انقطاع مياه الشرب عن ثلاثة مناطق رئيسية؛ بسبب أعمال الصيانة داخل محطة مياه الشرب في قرية سرابيوم لرفع كفاءة المحطة بالكامل.

قطع المياه عن بعض المناطق في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بمدينة فايد تشمل منطقة العقادة وجزء من منطقة العاشر من رمضان، وعزبة الصعايد غدا السبت 8 يوليو بسبب الصيانة.

وأضاف بيان الطوارئ، أن انقطاع المياه سيكون من الساعة 9 صباحا حتى انتهاء الأعمال نتيجة استكمال إحلال وتجديد محطة سرابيوم لرفع كفاءة المحطة والشبكات وزيادة معدل ضخ المياه لأهالي مركز فايد وتوابعه من القري والمراكز.

سيارات متنقلة لضخ المياه

وقال البيان أنه جاري العمل والإصلاح مع توفير سيارات مياه نقية للأماكن المتضررة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة فايد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف البيان أن السيارات ستجوب الأماكن التي تشهد انقطاع المياه لتوفير احتياجات المواطنين من المياه خلال الساعات الأولي من النهار.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الساعات المقبلة وقبل انقطاع المياه لحين عودة ضخ مياه الشرب فور انتهاء أعمال الصيانة داخل المحطة وغسيل الشبكات.