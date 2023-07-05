تفاصيل انطلاق مهرجان المانجو في الإسماعيلية.. احتفال لمدة يومين

قال أحمد شجيع، المنسق العام لمهرجان المانجو في الإسماعيلية، إنه تقرر انطلاق المهرجان في نسخته الثانية هذا العام، على مدار يومي 18 و19 أغسطس المقبل، إذ جرى وضع اللمسات النهائية لتوجيه الدعوات المختلفة للسفراء والجهات الحكومية للمشاركة في المهرجان.

وأشار إلى أن مهرجان المانجو هذا العام يختلف بشكل كبير عن العام الماضي لتحديد استراتيجية، تستهدف تصدير المانجو إلى الأسواق العربية والأوربية، ودعم الاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.

الإسماعيلية تمتلك أفضل أنواع المانجو

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الإسماعيلية تمتلك أفضل أنواع المانجو، على مستوى الجمهورية وخاصة الأنواع المحلية التي لها صيت كبير، كالعويسي والسكري الممتاز وبعض الأنواع التي استحدثت زراعتها قريبا، موضحا أن مهرجان المانجو هذا العام ينقسم إلى يومين الأول يضم مهرجان وكرنفال في شوارع الإسماعيلية، والعديد من الفقرات الفنيية التي تميز مدينة الإسماعيلية.

ويستهدف المهرجان في اليوم الثاني التنسيق وعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع السفارات المختلفة، بهدف الترويج لمحصول المانجو وتشجيع الاستثمار الزراعي في مدينة الإسماعيلية بشكل خاص.