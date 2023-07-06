انتشال جثة طفل سقط بدراجته في ترعة الإسماعيلية

لقي طفل مصرعه اليوم الخميس جراء سقوطه في ترعة السويس بالإسماعيلية قرب قرية أبو سلطان التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى فايد التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع طفل سقط في ترعة الإسماعيلية

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية وجه بانتقال قوات الإنقاذ النهري إلى مركز ومدينة فايد للبحث عن طفل في العقد الثاني من العمر سقط بدراجته النارية في ترعة السويس.

ونجحت جهود رجال الإنقاذ وأمن الإسماعيلية، في انتشال جثمان الطفل محمود ناصر أحمد شحاتة، 13 سنة مقيم بدائرة مدينة فايد في ترعة السويس الإسماعيلية.

شهود العيان: الطفل سقط بدراجته

وقال شهود عيان في منطقة الرباعية التابعة لمركز ومدينة فايد، إن الطفل كان يلهو بدراجته وبسبب اندفاعه سقط في مياه الترعة وحركته المياه بسبب سرعة التيار.

العثور على جثة شاب

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر في ترعة الإسماعيلية قبل عدة أيام بدائرة مركز ومدينة القصاصين.

وقالت المصادر الأمنية، إن الجثمان لشاب مجهول الهوية تم التحفظ عليها لحين التعرف علي هويته وتسليمه إلى ذويه لعدم وجود بلاغات تغيب بدائرة المركز.