قطع المياه عن منطقتين في الإسماعيلية للصيانة وإصلاح كسر بماسورة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، انقطاع المياه في منطقتين داخل مدينتي الإسماعيلية والتل الكبير بسبب كسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية وإجراء عمليات الصيانة.

قطع المياه في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إنه تم قطع المياه عن منطقة بر أيمن ترعة الإسماعيلية بالكامل بنطاق المدينة، نتيجة كسر ماسور مياه 10 بوصة يُجرى العمل على إصلاحها، ليتم توصيل المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

انقطاع المياه بسبب كسر في ماسورة

كما أعلنت شبكة الطوارئ انقطاع المياه عن منطقة السلام بالتل الكبير، اليوم الثلاثاء، بسبب كسر في ماسورة مياه رئيسية 12 بوصة، ودفعت الشركة القابضة لمياه الشرب بالفنيين لإصلاحها واستعادة ضخ المياه فور انتهاء أعمال الإصلاح.

تركيب أغطية بديلة لبلاعات الصرف

ورصدت الشبكة الطنية للطوارئ استغاثة من أحد المواطنين بوجود غطاء بلاعة مسروق بنطاق حي ثالث في أحد الشوارع الرئيسية، ما قد يعرض حياة المواطنين للخطر أو حوادث السيارات.

وقال بيان رسمي للشبكة، إنه بالتنسيق مع مهندسي الشركة المصرية للاتصالات، ومحمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، قامت فرق الطوارئ بتركيب غطاء بدل لمنع حدوث أي أضرار.

وأكد بيان للشبكة، أنه يتم رصد كل الشكاوى، خاصة بسرقة أغطية البلاعات لتأمين سلامة المواطنين مع التنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية مع من يثبت سرقته لأغطية مطابق الصرف الصحي أو شرائها من السارقين، أو المعاونة في سرقتها.