«قطاع الأعمال»: إشغالات غير مسبوقة بالفنادق الحكومية وصلت إلى 95%

سجلت الفنادق الواقعة بالقاهرة الكبرى، التابعة لوزارة قطاع الاعمال، متوسط نسب إشغال تراوحت بين 80 و85%، وفي فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي بلغت نسب الإشغال 90 و95%، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة.

معدلات إشغال تراوحت بين 90 إلى 95%

وبحسب وزارة قطاع الأاعمال، فإن فنادق مدينة الغردقة التابعة للشركة القابضة شهدت معدلات إشغال تراوحت بين 90 إلى 95%، ووصلت النسبة إلى 90% في مدينة دهب، أما في رأس البر بلغت معدلات الإشغال في فندق اللسان 100%.

الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء

وقال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن معدلات الإشغال بالفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلال الأسابيع الماضية، التي واكبت الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتنظيم بعض الفنادق بعمل برامج ترفيهية وتثقيفية خاصة احتفالًا بالمناسبة الوطنية.

وأكد، على الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والارتقاء بها في مختلف الفنادق التابعة، وتنظيم برامج ترفيهية للعائلات والأطفال تزامنًا مع بدء موسم الإجازات، مشيرا إلى الاشتراطات البيئية التي تطبقها الفنادق وضرورة التوسع في برامج تدوير القمامة واستخدامها في إنتاج أسمدة عضوية، وهي التجربة التي نجحت في تطبيقها الفنادق التابعة في محافظة أسوان.

تطوير الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وتشهد الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عمليات تطوير وتحديث دوري للارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء والزائرين، مع تنوع درجاتها الفندقية ومواقعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، بإجمالي عدد غرف حوالى 6 آلاف غرفة.