خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء من الشركة القابضة

يرغب أصحاب عدادات الكارت الكهربائي، في معرفة خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء «أون لاين»، بالتزامن مع توزيع شركات الكهرباء في المحافظات المختلفة، وحرصًا من «الوطن» على تقديم الدور الخدمي، فإنها تستعرض خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء، وفقًا لما كشفت عنه الشركة القابضة للكهرباء.

خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إمكانية معرفة الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء، من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء، بطريقة سهلة وبسيطة، تتمثل في التالي:

- للاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء لابد من الدخول على رابط الشركة القابضة لكهرباء مصر من هنـــا.

- للاستعلام عن مديونية الكارت الكهربائي لابد من الضغط على أيقونة المنصة الموحدة الخدمات.

- الانتقال إلى موقع المنصة الموحدة.

- اختيار أيقونة استعلم عن فواتير، بهدف الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء.

- اضغط على طلب جديد، وقم بتسجيل الدخول.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بالمنطقة.

- إدخال الاسم.

- إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

- اضغط على استعلام عن مديونية كارت الكهرباء.