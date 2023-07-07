تقديم خدمات متنوعة لـ 19070 مواطنا ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزاره الصحة بمطروح إن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة قدمت 244 خدمة، لصحة الأم والجنين، و163 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، منذ انطلاقها، كما جرى تقديم «100 يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية البروستاتا، والقولون، والرئة وعنق الرحم، بملئ 1401 استمارة استبيان، وإجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 2069 مواطناً.

التوصية بغلق 23 منشأة مخالفة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أنه جرى المرور على 255 منشأة غذائية وسحب 71 عينة، وتحرير 186 محضر، وجرى إعدام 1400 كيلو من الأغذية و269 لتر من المشروبات والتوصية بغلق 23 منشأة والمرور على 40 محطة مياه وسحب 61 عينة من حمامات السباحة بالقرى السياحية والمرور على 13 محطة معالجة للصرف الصحي.

توعية وتثقيف الصحي ل19070 مواطن

وأشار «سالم»، في بيان إلى أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 19070 مواطنا بمحافظة مطروح، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والشواطئ والمولات بالمحافظة، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

تقديم خدمات صحية للمواطنين

وأضاف «سالم»، أن المبادرة الحالية تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف المبادرة تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.