تقديم 40 ألفا و431 خدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة بمطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن وكيل صحة مطروح تقديم 40 ألف و431 خدمة في مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية، ومتابعة عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الثالث عشر، التي جرى إطلاقها الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية.

عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الجمعة، عمل الفرق الطبية بعدد من العيادات المتنقلة، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وخدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

40 ألف و 431 خدمة

وتحدث وكيل صحة مطروح مع المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية والتحدث مع فرق التثقيف الصحي لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة 40 ألفا و 431 خدمة في المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة من خلال مبادرة 100 يوم صحة بمحافظة مطروح خدمة منذ إطلاق المبادرة، حيث قدمت الفرق الطبية المشاركة بحملة «100 يوم صحة»4001 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ اجمالى السيدات المنتفعات 2134 وعدد زيارات السيدات المنتفعات 1858 سيدة، وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 948 زيارة، وجري تطعيم 8537 طفل، وتقديم الخدمات ل 2069 مواطنا من خلال القوافل الطبية، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ 19070 مواطنا، وتقديم 5779 خدمة لمبادرات الصحة العامة.

1057 خدمة لدعم صحة المرأة

وأوضح في بيان أنه جرى تقديم 1057 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة، وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 340 طفلا، فيما قدمت 1962 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.