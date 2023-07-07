لإدخال البهجة والسرور عليهم.. تنظيم يوم ترفيهي لذوي القدرات الخاصة بالدقهلية

قالت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، إنه جرى تنظيم اليوم الجمعة، يوم ترفيهي للأطفال من ذوى القدرات الخاصة بالدقهلية داخل مركز شباب النسايمة بمركز المنزلة التابع لمحافظة الدقهلية من أجل التنزه وإسعاد وفرحة هؤلاء الأطفال.

يوم ترفيهي لأطفال من ذوي القدرات الخاصة بالدقهلية

وأشارت في بيان لها أن أنه جرى تنفيذ تعليمات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية النشاط الترفيهي ل«قادرون باختلاف» من قبل شباب مركز النسايمة بمركز المنزلة بالدقهلية تحت إشراف مدير إدارة شباب المنزلة، ومنسق قسم قادرون باختلاف بالإدارة، والمدير التنفيذي للمركز، ومشرفي النشاط بالمركز.

وأوضحت أن النشاط جاء تنفيذ لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحافظة الدقهلية، من أجل إسعاد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والقدرات الفائقة داخل المحافظة.

فرحة أطفال ذوي القدرات الخاصة بيوم ترفيهي بالدقهلية

وتسعى المديرية من أجل إدماج ذوي القدرات الخاصة في الحياة الرياضية في الدقهلية من خلال مشاركتهم في مختلف المجالات، وقامت بعمل يوم ترفيهي للأطفال للاستمتاع وإدخال الفرحة والسعادة على قلوبهم بالتعاون مع قادرون باختلاف في المركز بالمنزلة.