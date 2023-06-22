 «قادرون باختلاف» يتألقون في ختام أنشطة الشباب والرياضة بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، آخر فعاليات أسبوع ختام أنشطة الشباب والرياضة احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، من على مسرح هيئة الشبان العالمية ببنها ، لاستضافة حفل ختام أنشطة مكتب قادرون باختلاف.

حضر الحفل فضيل الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، وياسر فريد وكيل وزارة الثقافة، خالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المديرية

عروض فنية لفريق مركز قليوب

بدء الحفل بالسلام الجمهوري وعرض لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بالنسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف» وعروض فنية لفريق مركز قليوب الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع، وعروض غنائية وإنشاد ديني لفرق ذوى الإعاقة البصرية والحركية واختتم الحفل بتكريم شركاء النجاح وفرق العمل والمتميزين في الأنشطة خلال العام.

رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رحب الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بالحضور مشيرا إلى أن احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية بختام الأنشطة يأتي تزامنا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، لعرض إنجازات الدولة ممثلة في الخدمات والأنشطة والإنجازات التي تحققها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في التوسع والعمل المتواصل في كافة القطاعات والوصول لأعلى معدلات من الإنجاز تحقيقا إستراتيجية الوزارة، التي تأتى من رؤية الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف «الصبروط»، أن البرنامج تم إعداده ليشمل عروض رياضية وفنية، عروض مسرحية وتكريم للمتميزين وعرض إنجارات كل قطاع خلال العام الحالي، ومشاركة كافة الإدارات الفنية والفرعية.