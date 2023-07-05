لحظات بسيطة تفصلنا على ظهور نتيجة الدبلومات الفنية، إذ حددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بمحافظة الدقهلية، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة بداية من عصر اليوم.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس في محافظة الدقهلية، ليسهل على طلاب الدبلومات الفنية 2023 بالدقهلية الحصول على نتيجتهم من هنا بعد الدخول على الرابط.

خطوات الحصول على النتيجة

وأتاحت الوزارة لطلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الدقهلية الحصول علي نتيجتهم بعد الدخول علي الرابط وعمل الآتي:

- الدخول على موقع الوزارة

- اختيار موقع نتيجة الدبلومات الفنية المحدد من قبل الوزارة

- اختيار محافظة الدقهلية

- ادخال رقم الجلوس الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بالدقهلية 2023

- الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بالدقهلية 2023 بكل سهولة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية

وأشار ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في بيانه، إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية بدأت في محافظة الدقهلية بداية من السبت 27 مايو، واستمرت إلي 8 يونيو، وأدى بها نحو 47 ألف و 621 طالب، إذ جري توزيعهم علي نحو 177 لجنه دبلومات فنية، و5 لجان صم وضعاف السمع في الوقت المحدد لها وسط إجراءات أمنية مشددة.