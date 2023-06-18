تامر يهزم إعاقته بالرسم: «حلمي أشارك في مبادرة قادرون باختلاف»

بينما كان جالسا بين الطبيعة وحيدا، متأملا جمالها، شاهد الأربعيني تامر رأفت، الذي ولد فاقدا للسمع «قطة» تمر أمامه ليذهب مسرعا إلى منزله، ويحضر ورقة وقلم رصاص ويبدأ بعمل أشكال هندسية، ويرسمها بتفاصيل دقيقة، لتكون النتيجة صورة طبق الأصل للقطة، وعندما شاهد أصدقائه اللوحة ظنوا أنها صورة فوتوغرافية أو مطبوعة من أحد أجهزة الحاسوب، وكان عمره أنذاك 20 عاما، ليتطور في مجال الرسم ويصبح مصدر رزقه.

تامر من ذوي الهمم يبدع في الرسم

فقد تامر الأمل في إيجاد فرصة للعمل بسبب ظروفه الخاصة، واتجه إلى الرسم، وبسبب الممارسة الطويلة أتقنه بحرفية شديدة وبمهارة عالية، مستخدما أدوات بسيطة قلم رصاص وقلم ذو حبر أسود، يرسم الرسمة أو الشخصيات على ورقة بيضاء مخصصة للرسم بالقلم الرصاص أولا على شكل أشكال هندسية أقرب لفكرة رسوم ماندالا، وتتشكل أمامه الرسمة المطلوبة، وتحديدها بالقلم ذو الحبر الأسود وتستغرق منه الرسمة الواحدة قرابة الساعتين إلى ثلاث ساعات، وذلك على حسب شكلها لتظهر الرسمة وكأنها صورة طبق الأصل من الشخصية الحقيقية، بحسب تصريحات محمود رمضان، مترجم لغة الإشارة للصم والبكم لـ«الوطن».

تامر يكمل في مجال الرسم متحديا الصعوبات

تزوج تامر وأنجب 3 أبناء، واكتفى بالصف السادس فقط بسبب ظروفه الخاصة والمادية، وحاول جاهدا إيجاد فرصة للعمل ولكنه واجه العديد من المتاعب والتنمر من البعض ومعاملته معاملة وكأنه طفل وفاقد للأهلية ولا يصلح لأي وظيفة، وسعى أن يتحدى الظروف المحيطة به من صعوبات وأن يكسر توقعات المجتمع ونظرتهم الدونية في حق ذوي الهمم، وقرر أن يكمل في مجال الرسم وأن يطور من نفسه وبدأ بعرض رسوماته على مواقع التواصل الاجتماعي لتنهال العروض على تامرغير مصدقين بأن الرسومات بأنامله الذهبية لشدة التشابه الكبير بين الصورة الأصلية والرسمة وكانت العروض من قبل بعض المدارس بالدقهلية وأندية مثل نادي المنصورة الرياضي بجانب أقيم معرض في مدينة الإسكندرية وشارك في المعرض وبيعت كل لوحاته الفنية.

حلم تامر.. المشاركة في مبادرة قادرون باختلاف

ويكشف محود رمضان، مترجم لغة الإشارة للصم والبكم لـ«الوطن» عن أحلام تامر رأفت: «يحلم أن يشارك في مبادرة قادرون باختلاف التي أسسها الرئيس السيسي، ليعرض رسوماته أمام الرئيس، لأنه يرى أن الرئيس هو من سلط الضوء على ذوي الهمم ووقف بجانبهم وأظهرهم إلى النور، ويوصل رسالة إلى المجتمع بأن ذوي الهمم بشر أيضا لديهم مشاعر وإحساس ولديهم مواهب من الصعب نجدها في الإنسان العادي يقوم بكل التحديات وينفذ كل المطلوب منه وهو ليس فاقد للأهلية لهم عقل يفكرون به مثل الإنسان الصحيح، إذ عرض لوحاته الفنية في معرض إسكندرية بجانب أكبر فنانين في مصر،وجميعهم دعموه، مطالبينه استكمال مسيرته في الرسم، ويحلم أن يصبح فنانا عالميا مثل دافنشي».