مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني: تحديد النظم الانتخابية في ورشة عمل مصغرة

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات للحوار الوطني، إنه سيتم تحديد النظم الانتخابية للانتخابات المحلية التي ستُناقش في الحوار الوطني في ورشة عمل مصغرة، مضيفا أنه سيتم إجراء مزيد من المناقشات في «الورشة»، حيث إنها أكثر إثارة للجدل من الجلسة لأنها تحتوي على عدد أقل من المشاركين، وبالتالي توفر توافقًا أفضل.

عبدالوهاب: ربط أرقام نيابية بالتعداد يضمن العدالة

وأضاف عبد الوهاب في اتصال هاتفي مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن ربط أرقام نيابية بالتعداد يضمن العدالة بين الوحدات المحلية، موضحا أن كل مدينة أو قرية مقاطعة ستقسم إلى جزأين، يمثل كل جزء عدد معين من الأعضاء.