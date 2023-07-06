لم شمل القوى السياسية على مائدة واحدة.. أبرز إنجازات الحوار الوطني

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، تقريراً حول إنجازات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الأربع الماضية خلال عقد لجان محاوره الثلاثة للعديد من الاجتماعات التي تناولت كل القضايا التي تشغل الرأي العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

الحوار الوطني

ووفقا للتقرير، فإنَّ أبرز إنجازات الحوار الوطني كما تناولتها «إكسترا نيوز» العديد من الاجتماعات والمشاورات المستمرة خلال عام لإنجاز الحوار الوطني وتحقيق التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة ولم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة.

دور الأحزاب والقوى السياسية في الحوار الوطني

وتابعت «إكسترا نيوز» في تقريرها عن إنجازات الحوار الوطني: «الأحزاب والقوى السياسية قدمت العديد من الأفكار بجانب استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة، كما حرص مجلس الأمناء على ألا يجري استبعاد أي مقترح وشارك أعضاء الحوار الوطني ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية، وجاءت قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن».