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«إكسترا نيوز»: جلسات الحوار الوطني خرجت بحزمة إجراءات لمواجهة التضخم

كتب:

منى صلاح
09:39 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

أبرز تقرير عرضته شاشة «إكسترا نيوز» أهم ما جاء في جلسات اللجان التابعة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك على مدار 4 أسابيع ماضية.

لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي

ووفقاً لتقرير «إكسترا نيوز»، فإن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اهتمت بمناقشة الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار خلال اجتماعاتها، كما استعرضت آثار ونتائج انتشار هذا التضخم والغلاء، مقترحة حزمة من الإجراءات السريعة لمعالجة التضخم.

اجتماعات لجنة الدين العام والموازنة

وألقت «إكسترا نيوز» في تقريرها، الضوء على أبرز ما جاء باجتماعات لجنة الدين العام والموازنة والإصلاح المالي بالمحور الاقتصادي، والتي تناولت الوضع الحالي للسياسة المالية وآليات الإصلاح، بجانب مناقشة النمو الشامل، وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول، والإصلاح الضريبي الشامل، عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري، والحفاظ على الاستثمارات الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها، والعمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة، ومؤشرات الدين العام وأسبابه وآليات الخروج من الأزمة.

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