زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشراء معدات إزالة الألغام السلوفاكية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف مستعدة لشراء معدات إزالة الألغام السلوفاكية، وإنشاء إنتاج مشترك لهذه المعدات، بالإضافة إلى تصنيع القذائف والبنادق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الجمعة، مع الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا، في العاصمة «براتيسلافا».

وأضاف زيلينسكي: «أنا ممتن للاستعداد للمساعدة في إزالة الألغام للأغراض الإنسانية أيضًا.. نحن مستعدون لشراء المعدات السلوفاكية المناسبة.. ونحن مهتمون بها ومستعدون لإنشاء إنتاج جديد لمعدات إزالة الألغام هذه.. معًا، أوكرانيا وسلوفاكيا يمكن أن يصبحا مانحين للحماية العالمية من خطر الألغام».

وأشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، وقعت أوكرانيا عقدًا مع سلوفاكيا لإنتاج 16 مدفع «هاوتزر» ذاتية الدفع من طراز «Zuzana-2».

وقال زيلينسكي: «بالطبع، نحن نعمل أيضًا من أجل إنتاجات مشتركة أخرى مثل إنتاج المقذوفات والبنادق، أي أن هناك خطوات للأمام وهناك المزيد من الأمن وهناك المزيد من الوظائف».

كما أعلن استعداد أوكرانيا لتطوير روابط النقل مع سلوفاكيا وجعل الطرق الحالية أكثر نشاطًا وتوفير فرص إضافية للأشخاص والبلدان، كما بحثا أيضا عبور البضائع عبر الحدود.

وشكر "زيلينسكي" سلوفاكيا على تضامنها مع أوكرانيا، وعلى المساعدة الدفاعية وغيرها من المساعدات المقدمة بالفعل، وعلى استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

يذكر أن زيلينسكي وصل إلى سلوفاكيا، اليوم، وزار جمهورية التشيك وبلغاريا يومي 6 و7 يوليو الجاري.