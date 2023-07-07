أخبار روسيا وأوكرانيا.. نقاش أمريكي حول منح كييف ذخائر عنقودية

كشف منسق شؤون الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أن إدارة بايدن تبحث إرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا لكن القرار لم يُتّخذ بعد، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية الأمريكية فعّالة للغاية، بحسب حديثه لقناة «العربية».

أخبار روسيا وأوكرانيا

وأضاف جون كيربي: «لا أريد أن أستبق القرارات التي لم يتم الإعلان عنها بطريقة أو بأخرى، كان هناك نقاش داخل وكالتنا المشتركة حول جدوى الذخائر العنقودية».

وحول أخبار روسيا وأوكرانيا، قال مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس إن واشنطن تعتزم إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة روسيا، في خطوة عارضتها منظمات معنية بحقوق الإنسان لكنها ستقدم للهجوم الأوكراني المضاد عامل قوة جديد.

حزمة مساعدات أمريكية جديدة

من جهتهم كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين، بشأن أخبار روسيا وأكرانيا، أن من المتوقع الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية تشمل ذخائر عنقودية تطلقها مدافع هاوتزر عيار 155 مليمترا، اليوم الجمعة، على أقرب تقدير، حيث قال أحد المسؤولين إن هذا الإجراء قيد الدراسة الجادة منذ أسبوع على الأقل.

حظر تصدير الذخائر العنقودية

ويحظر قانون صدر عام 2009 تصدير الولايات المتحدة الأمريكية الذخائر العنقودية التي تتجاوز معدلات فشل القنابل الصغيرة فيها الواحد بالمئة، وهو ما ينطبق تقريبا على كل مخزون الجيش الأمريكي.

وتحث أوكرانيا أعضاء الكونجرس الأمريكي على الضغط على إدارة بايدن للموافقة على إرسال ذخائر عنقودية تعرف باسم الذخائر التقليدية المحسنة ثنائية الغرض.