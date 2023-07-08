«تعليم كفر الشيخ»: 3 مستندات للحصول على الاستمارة الإلكترونية للتقديم لصف أولى ثانوي

كشف بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، وكذلك داخل المدارس المخصصة لتقديم الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023، أنَّه تمّ تحديد 3 مستندات يقدمها الطالب الراغب في الالتحاق بالصف الأول الثانوي أو ولي أمره، وذلك تيسيرًا على الطلاب، إذ تستخرج كل مدرسة الاستمارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب دون عناء يذكر بمعرفتها.

3 مستندات للحصول على الاستمارة الإلكترونية

وأوضح البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، والمدارس التابعة له، أنَّه على كل طلب يرغب في الحصول على الاستمارة الإلكتروني لتقدمها للصف الأول الثاني إحضار التالي:

- صورة بطاقة ولي أمر الطالب.

- صورة شخصية الطالب مقاس (4×6).

- صورة من استمارة النجاح للصف الثالث الاعدادي في كفر الشيخ.

استقبال الطلاب بالمدارس الإثنين والأربعاء

كما أشار البيان إلى أنَّه يتمّ استقبال الطلاب يومي الإثنين والأربعاء المقبلين، وذلك نظراً لأداء الطلاب امتحانات إتمام المرحلة الثانوية بتلك المدارس، كما جاء بالبيان أيضاً أنَّه عقب الانتهاء من امتحانات وماراثون الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، سيتمّ استقبال الطلاب يومياً من السبت حتى الخميس لاستلام تلك المستندات السابق ذكرها.