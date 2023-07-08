أسعار الفراخ اليوم السبت 8-7-2023

سجلت أسعار الفراخ والبيض، تراجعا اليوم السبت الموافق 8 يوليو 2023، بمقدار 7 جنيهات للكيلو، وفق بيان شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

وتأتي أسعار الفراخ اليوم السبت وفق بيان شعبة الدواجن كما يلي:

أسعار الفراخ اليوم

تراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت ما بين 67 إلى 68 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم السبت ما بين 90 و96 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم السبت ما بين 95 و100 جنيه.

أسعار البيض اليوم

يتراوح سعر كرتونة بيض أحمر اليوم بين 120 إلى 125 جنيها.

يتراوح سعر كرتونة بيض أبيض اليوم نحو 120 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيض البلدى اليوم نحو 130 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

ويشهد سوق الكتاكيت اهتمام من قبل الكثيرين، لذا نعرض فيما يلي أبرز أسعار الكتاكيت وفق نوعه وعمره.

بلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم السبت ما بين 11 و12 جنيها.

يتراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 8 و9 جنيهات.

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 5 و6 جنيهات.