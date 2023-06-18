أسعار الدواجن اليوم الأحد.. الفراخ البيضاء بـ67 جنيها في المزرعة

حافظت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد، في الأسواق وبورصة الدواجن، على استقرارها نوعا ما خلال بدء تعاملات اليوم 18 يونيو 2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد في الأسواق وبورصة الدواجن

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 67 و68 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 72 و80 جنيهًا للكيلو، وهو سعر أقل بكثير من الأوقات السابقة، إذ تشهد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد، في الأسواق وبورصة الدواجن، استقرارًا واضحًا.

وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي اليوم، 102 جنيه، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بين 84 و85 جنيهًا في المزارع، لتباع للمستهلك بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الأحد 18 يونيو 2023

ويتراوح سعر كيلو البانيه بين 150 و170 جنيهًا، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و175جنيهًا، والأوراك بين 69 و80 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 9.5 و10.5 جنيه، والكتكوت الهجين بين 7 و8 جنيهات، ضمن أسعار الفراخ في الأسواق وبورصة الدواجن.