يرغب العديد من تجار الدواجن والمواطنين في معرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن على مدار اليوم، بما تشمل من الفراخ البيضاء والفراخ الساسو، إلى جانب الفراخ البلدي، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم السبت 24-6-2023، وذلك في إطار الخدمة اليومية التي تقدمها إلى المواطنين لمعرفة أسعار كل ما يتعلق بالدواجن.

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

وحسب تصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم يصل إلى 67 جنيهاً، فيما تصل إلى ما بين 71 - 73 جنيهاً للكيلو للمستهلك في الأسواق، حيث تختلف الأسعار المقدمة إلى المستهلك حسب المنطقة السكنية.

أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم

وعن أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم، وتحديداً سعر كيلو الفراخ الساسو فيصل سعره إلى 90 جنيها داخل المزرعة، أما سعره في الأسواق هو 95 جنيهاً للكيلو الواحد.

أما سعر الفراخ البلدي اليوم فيصل سعر الكيلو في بورصة الدواجن العمومية ما بين 90 إلى 95 جنيهاً، ويصل إلى المستهلك في المحلات بمتوسط سعر الكيلو 100 جنيه، وتختلف الأسعار قليلاً حسب المنطقة السكنية التي تباع من خلالها الدواجن.