استقرار ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم.. بكم الفراخ البيضاء اليوم؟

جاءت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-5-2023 في الأسواق والمحلات، مستقرة بشكل ملحوظ نتيجة وفرة المعروض، بحسب أحمد الفيومي عضو شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، موضحًا أنّه مع اقتراب عيد الأضحى، يقبل الناس على شراء اللحوم الحمراء، لذا هناك قلة إقبال على الفراخ.

وبالنسبة لأسعار الدواجن اليوم الاثنين 29-5-2023 في الأسواق والمحلات، جاء سعر الدواجن البلدي في أرض المزرعة 99 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بـ105 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وعن أسعار الدواجن البيضاء اليوم، بـ62 جنيهًا في أرض المزرعة، وللمستهلك بين 70 و75 جنيهًا، وفقا للفيومي.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو في أرض المزرعة بـ68 جنيهًا، وللمستهلك بـ71 جنيهًا، بحسب عضو شعبة الدواجن.

أسعار مشتقات الدواجن

وتتراوح أسعار الفراخ البانيه بين 160 و170 جنيهًا، وسعر الشيش طاووق من 155 إلى 160 جنيهًا، والأوراك بين 75 و82 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وأسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق، تشهد استقرارًا، وتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5 و6 جنيهات، والكتكوت الأبيض من 6 إلى 6.25 جنيه، والهجين بين 6.5 و7.5 جنيه، والكتكوت الساسو بين 8.5 و9.5 جنيه.