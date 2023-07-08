جمال شعبان: اختلال كهرباء القلب أهم أسباب الموت المفاجئ للشباب

كشف الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق عن أسباب الموت المفاجئ للشباب، والذي انتشر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه قدر من الأقدار والمؤلم في موت الشباب أنه مفاجئ وصادم.

أسباب تؤدي لموت الشباب

وتحدث شعبان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض»، المذاع عبر فضائية «الحياة» عن الأسباب التي قد تؤدي لموت الشباب لافتًا أن أهم أسباب موت الشباب قبل سن 35 عام هي اختلال كهرباء القلب، نتيجة لأنه مولود بخلل معين في كهربة القلب ولم يتم اكتشافه أو اعتلال وضعف في عضلة القلب ولم يتم تشخيصه أو جلطة في الشريان التاجي لافتًا أنها السبب الأشد والأعم.

وأشار شعبان إلى أن الجلطات تحدث بسبب الإصابة بالضغط لافتًا أن الشاب يمكن أن يكون مريض بالضغط ولا يعلم وكذلك السكر والكوليسترول والدهون الثلاثية لافتًا أنه مريضة زارته وأخبرته بوفاة شابتين في العائلة في شهر واحد فطلب الكشف على باقي أخواتها فاكتشف انهم لديهم خلل في كهربة القلب وهو الذي يسبب السكتات القلبية، وأنه تمكن من علاج هذا الخلل.