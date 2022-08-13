جمال شعبان ينصح بـ10 أطعمة: «تحسن المزاج وتقي من السرطان»

تحسين الحالة المزاجية أحد المطالب التي يسعى إليها الجميع، لتحقيق أفضل أداء وأعلى إنتاجية، كما يؤثر المزاج الإيجابي على الانفعالات والقرارات اليومية، ويرتبط تحسين المزاج بأسلوب الحياة والسلوكيات اليومية، ومن بينها الأطعمة التي يتناولها الأشخاص.

وأوضح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وعميد معهد القلب سابقًا، دور الأطعمة في هذا الشأن، وذكر 10 أنواع من المشروبات والطعام، لتحسين الحالة المزاجية عبر «فيسبوك»، وهي كالتالي:

1- التوت:

يحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والتي تمنع الاكتئاب، كما يحسّن الوظائف الإدراكية، ويحفز الطاقة الإيجابية، ويعمل على إفراز الإنزيمات المخصوصة بذلك، كما أنه يسهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

2- الشيكولاتة والقهوة:

تحسن من وظائف الإدراك كما أنها تمنع ظهور مرض الزهايمر والخرف، وتساعد على تحسين المزاج خلال دقائق، كما أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على تثبيط هرمون الإجهاد وتقليل مستويات القلق، بالإضافة إلى رفع مستوى هرمون السعادة المعروف بـ«السيروتونين».

3- الشاي الأخضر:

كوب من الشاي الأخضر يوميًا يمنحك إحساسًا بالارتياح والسعادة، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية التي تساعد على الحد من التوتر والقلق، كما أنه يحتوي على مادة L-theanine التي تساعد على زيادة التركيز، وتقوية الذاكرة وتحسين القدرة الإدراكية.

4- الموز:

يحتوي على التربتوفان الذي يعمل على رفع مستوى السيروتونين من خلال فيتامين بـ6، والتربتوفان يستخدم في كل أدوية علاج القلق والأرق والاكتئاب، ويمكنك إضافة اللبن إلى الموز أو تناوله مباشرة، فالموز يعتبر علاجًا جيدًا جدًا للاكتئاب.

5- السردين:

السردين غني جدًا بحمض أوميجا 3، الذي يعمل على تعزيز المزاج وتحسينه والحفاظ على صحة وحيوية المخ.

6-الأفوكادو:

يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدوبامين، ويعمل على رفع نسبة الإندورفين، ولذلك هو يساعدك على تحسين مزاجك بشكل كبير.

7- الدواجن:

تحتوي لحوم الدواجن على نسبة عالية من التربتوفان الذي يعمل على رفع مستويات السيروتونين في الدم، كما تحتوي على التيروسين المهم لبناء النورابينفرن والدوبامين، وهي ناقلات عصبية مهمة جدًا تساعد على تحسين المزاج ومنع الإصابة بالاكتئاب على المدى الطويل.

8- الخضراوات ذات الأوراق الخضراء:

تحتوي على حمض الفوليك وملح البوتاسيوم والماغنسيوم، مثل السبانخ والخس يساعدان على تحسين الوظائف العصبية والناقلات العصبية بالجسم، ونقص الماغنسيوم يمكن أن يقلل مستوى السيروتونين وبالتالي يسبب الاكتئاب.

9- البيض:

صفار البيض مضاد للاكتئاب والقلق، ويحتوي على فيتامين د الذي يخفف من اضطرابات المزاج، لأنه يحفّز إنتاج السيروتونين في المخ، الذي يمكن أن يقي من نوبات الاكتئاب الموسمية.

10- الجوز

يحتوي على نسبة عالية من الدهون الأساسية، التي تخفّض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين الحالة المزاجية.