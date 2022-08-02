«جمال شعبان» يحذر من أضرار «الشبابيك الألوميتال»: خطر على القلب

«الشبابيك الألوميتال»، من البدائل المفضلة عن الخشب وقت اختيار ديكورات المنازل، في حين ينصح الأطباء بالعودة إلى الشبابيك الخشبية، محذرين من مخاطر استخدام الألوميتال في المنازل.

الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، حذّر من أضرار الشبابيك الألوميتال، موضحًا أنها تؤدي إلى حجب أشعة الشمس وبالتالي تؤدي إلى نقص فيتامين «د»، مشيرا إلى أن مضاعفات نقص فيتامين «د»، علي القلب وسائر أجهزة الجسم، تظهر في الإرهاق المزمن، وهو من أكثر الأمراض انتشارا في مصر.

وأوضح جمال شعبان في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الألوميتال من الأخطاء المعمارية الكارثية، في عمارة مصر الحديثة التي أثرت سلبا على صحة المصريين، مؤكدا أن التحول من استخدام الشبابيك الخشبية إلي الألوميتال، زاد من الاحتباس الحراري واللجوء للتكييف بكثرة وتوابعه من روماتيزم المفاصل وهشاشة العظام وتراجع المناعة».

حجب ضوء الشمس أدى إلى نقص فيتامين د

وأضاف: «التوسع في استخدام الزجاج والواجهات الفاميه بكثرة مع حجب ضوء الشمس، أدى إلى نقص فيتامين د بصفة وبائية في مصر، وهي بلاد الشمس المشرقة مع مضاعفات نقص الفيتامين على القلب وسائر أجهزة الجسم ، حتي أصبح الإرهاق المزمن Chronic fatigue syndrome ، أكثر الامراض انتشارا في مصر».

ولفت إلى أن فيتامين «د»، له دور في الوقاية من أزمات وجلطات القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والسرطان، وهو أساسي لرفع كفاءة جهاز المناعة.

أعرض نقص فيتامين «د»

ومن أبرز أعرض نقص فيتامين «د»، الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن، والإحساس بأوجاع الصدر بدون مشكلات في الشرايين التاجية، الصداع عند الاستيقاظ، وكذلك الإحساس بالخفقان في القلب، وتراجع الحالة المزاجية.

ويعد التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن تناول اللبن ومشتقاته، والبيض الحبوب، المشروم، الأسماك، أبرز وسائل تلبية احتياجات الجسم من فيتامين د.