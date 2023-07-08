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جمال شعبان: 25% من المصريين مرضى بمشاكل في ضغط الدم

كتب:

أحمد حامد دياب
06:33 ص | السبت 08 يوليو 2023
قياس الضغط

قياس الضغط

قال الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب وعميد معهد القلب الأسبق إن 25% من البالغين في مصر يعانون من ضغط الدم، موضحًا «يعني كل 4 فيهم 1 عنده ضغط دم، ودي دراسة اتعملت في التسعينات» متوقعًا زيادة هذه النسبة لـ30% في المدن التي تعاني من الضوضاء والتلوث.

أغلب مرضى الضغط لا يعلموا انهم مرضى ضغط

وأوضح شعبان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج «بالخط العريض» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن أغلب مرضى الضغط لا يعلمون أنهم مصابون بمرض الضغط، ولا يذهبون للطبيب لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا أن الضغط المرتفع هو بوابة أمراض القلب والشرايين.

وأشار إلى أن الضغط المرتفع يسبب تصلبًا في الشرايين، وتضخمًا في عضلة القلب، ومشاكل في قاع العين وشرايين المخ والكلى، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر هو ارتفاع ضغط الدم، ووصف الضغط المرتفع بأنه القاتل الصامت، لأنه لا يظهر لديه أعراض.

ونصح شعبان بقياس الضغط باستمرار، مشيرًا إلى أن الضغط المرتفع أكثر خطورة من الضغط المنخفض.

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بقلم أحمد حامد دياب