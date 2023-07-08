للموظفين.. هل يمكن استبدال الإجازات بمقابل مادي من واقع قانون العمل؟

دائما ما تمنح الحكومة إجازات للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، في العطلات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية، ولكن لا يتسنى في بعض الأحيان لموظفي القطاع الخاص الحصول على الإجازات ويعملون في العطلات الرسمية، ويحرصون على الحصول على الاستبدالات.

ويتساءل العاملون في القطاع الخاص عن إمكانية استبدال الإجازات وهل يحق لهم ذلك بمقابل مادي، وكيفية سير ذلك، وهو ما أوضحه قانون العمل وفق ما نشرته وزارة العمل في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

استبدال إجازات الموظفين بمقابل مادي

وكما نص القانون على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

قانون العمل

وذكرت وزارة العمل، أن استبدال الإجازات للعامل يأتي في ضوء حفظ حقوق العاملين بالحصول على إجازة بدلا من اليوم الذي تم تشغيلهم فيه بشكل اضطراري لحاجة العمل.