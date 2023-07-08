رئيس جامعة القاهرة يعلن توصيات مؤتمر «الذكاء الاصطناعي في الطب»

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني، حول المؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في الطب» تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بحث المؤتمر الارتباط الوثيق بين الثورة المعلوماتية وتقدم استخدامات البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي من ناحية وتطور المنظومة الصحية والممارسات الطبية والتعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات الصحة.

«الخشت»: ضرورة التوعية بالأخطار المحتملة والتحديات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور الخشت، أن المؤتمر خلص إلى توصيات مهمة ستجري متابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تشخيص الأمراض من خلال تحليل البيانات الطبية والأشعات مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والتحاليل المختبرية بصورة أسرع وأدق وبالتالي توفير توصيات علاجية، إلى جانب العلاج والرعاية الصحية حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير خوارزميات علاجية وتطبيقات وأجهزة ذكية توفر نصائح وتوصيات صحية شخصية للأفراد بناءً على بيانات إكلينيكية وجينية والتفاعلات الدوائية والمحيط الاجتماعي.

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توصيل الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور الخشت، أنه على مستوى الصحة العامة والمبادرات القومية في الصحة، يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توصيل الرعاية الصحية إلى المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الطبية، ويمكن استخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول صحية مبتكرة وتوفير رعاية صحية مخصصة للمجتمعات النائية أو المحرومة، مع تعظيم الاستفادة من قواعد بيانات المبادرات القومية في تخطيط السياسات الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أكد ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي والاستخدام الرشيد لقواعد البيانات ضمن مناهج جميع الطلاب والمتدربين في مجالات تقديم الرعاية الصحية بما فيها الجوانب الأخلاقية، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التدريب مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التوصيات أكدت ضرورة التوعية بالأخطار المحتملة والتحديات التي قد تنتج عن الذكاء الاصطناعي خاصة حال استخدامه غير الرشيد، ومنها: عدم الدقة والانحياز إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على بيانات كثيرة ودقيقة فإذا كان مصدر البيانات مشوب بعدم الدقة أو عدم اكتمالها أو عدم تحديثها دوريا فإن نتائج استخدامه ستكون فاسدة، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب جمع وتحليل معلومات كثيرة وبيانات شخصية للمرضى، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتهاك الخصوصية والأمان.

منال المصري: التوصيات تتضمن دعم تتبع الأنشطة البدنية والنظام الغذائي وتحسين الصحة بصفة عامة

ومن جانبها، صرحت الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، بأن التوصيات تتضمن دعم تتبع الأنشطة البدنية والنظام الغذائي، وبالتالي توصيات ملائمة لتحسين الصحة بصفة عامة، كما سيلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في طب الطوارئ لسرعة التعامل مع البيانات وتفعيل الخوارزميات العلاجية، موضحة أنه على مستوى البحث العلمي والاكتشافات الدوائية سيكون هناك دور محوري للذكاء الاصطناعي وللبيانات الضخمة خاصة في مجال الأبحاث الدوائية ولذا أصبح من الضروري الإلمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للعاملين في هذا المجال إلى جانب الاعتماد المفرط وغير الرشيد على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اندثار بعض المهارات الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، كما يمكن أن يؤدي إلى تطورات في سوق العمل في مجال الرعاية الصحية وما يتلو ذلك من تبعات اجتماعية.

أضافت أنه على مستوى الجراحات الدقيقة أوصى المشاركون باستخدام التقنيات الحديثة مثل الواقع المعزز وتعظيم نتائج الجراحات الدقيقة مثل جراحات الأوعية الدموية وجراحات المخ و جراحات العظام والتدخلات التنظيرية وغيرها من التدخلات الدقيقة.