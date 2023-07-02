معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي.. اعرف شروط الالتحاق

أجابت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تساؤل يبحث عنه المئات من الطلاب عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع، وهو ما هي كلية الذكاء الاصطناعي؟، وما أبرز أهداف الكلية ومستقبلها؟ وكيفية الالتحاق بها لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، موضحة أنّ الكلية تهتم بتعزيز مجالات التميز في التكنولوجيا.

ما هي كلية الذكاء الاصطناعي؟

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أول كلية للذكاء الاصطناعي في مصر جرى إنشاؤها في جامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى أنّ الكلية تسعى لدعم التميز في مصر، وتزويد مؤسسات الدولة بالمعرفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة المصريين، ودعم جهود الدولة في البناء والحفاظ على الابتكار القائم على التكنولوجيا الرقمية والنمو والإنتاجية في مصر، من خلال التركيز على جهود التحول للتعلم العميق والتعلم الآلي.

شروط الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي

وكشفت المصادر أنّ الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي يكون عن طريق مكتب التنسيق وفقًا لترشيحات المجاميع، وتخضع لقاعدة التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دعم قطاع الصناعة والأعمال في مصر بكوادر بشرية لديها مهارات متميزة.

ويشترط للالتحاق بالكلية، أنّ يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى للقبول بها من خلال مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات، فضلًا عن أنها تخضع للتوزيع الجغرافي، وأنّ يكون المتقدم من الشعب العلمية فقط وليس الأدبية.