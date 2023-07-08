شكاوى مستخدمي شركات المحمول لا تتوقف.. وتنظيم الاتصالات: استجبنا لـ89% منها

في سوق تعدى قوامه الـ 100 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول وأكثر من 11.6 مليون مشترك في الهاتف الأرضي، يشتكى الكثير من المستخدمين من سوء في خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول وسوء في جودة صوت المكالمات وانقطاعها وعدم القدر على اجراء المكالمة من الأساس وشكوى أخرى من سرقة الرصيد وفقدانه، وهناك شكاوى من وكلاء شركات المحمول.

منظومة متابعة شكاوى المستخدمين صعدت 184 ألف شكوى للجهاز

في أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات صعدت نحو 184 ألف شكوى للجهاز من قبل مستخدمين تجاه مقدمي الخدمات في النصف الثاني من 2022، تم الاستجابة لحوالي 89% من هذه الشكاوي في مدة لا تزيد عن اليومين ونصف تقريبا.

شكاوى المستخدمين بالنسبة للخدمة المقدمة كشفها تقرير جهاز تنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هناك 2436 مستخدما كان لديهم مشكلة مع جهاز الهاتف المحمول، فيما اشتكى أكثر من 64 ألف شخص من خدمات المحمول و61 ألف من الإنترنت الثابت ونحو 55 ألف من الهاتف الثابت.

شكاوى المواطنين لم تنقطع

شكاوى إبراهيم على الحاج، أحد المواطنين، لم تنقطع من سوء خدمات الإنترنت الأرضي في مدينة صان الحجر بالشرقية، حيث يعاني من انقطاع الخدمة منذ شهور ورغم ذلك يقوم بدفع الفاتورة شهريا، مطالبا تنظيم الاتصالات بحل مشكلة الإنترنت الأرضي التي يعاني منها أغلب المستخدمين.

لكن حمادة عربي، أحد المواطنين، كان لديه شكاوى أخرى، من إحدى شركات المحمول، التي رفضت عدم تحويل الخط الخاص به إلى أحد الشركات الأخرى بحجة عدم ملكية بيانات الخط، علما بأن بيات الخط صحيحة ومسجلة باسمه، فيما اشتكى عواد محمد البهي، أحد أهالي قرية المقراني مركز يوسف الصديق بالفيوم، من ضعف عام في مستوى الشبكات الأربعة، مطالبا بسرعة اتخاذ اللازم نحو ذلك وذلك عن طريق عمل محطات تقوية في هذه المنطقة، وفي منطقة الهرم بالجيزة أبدى محمود أحمد استياءه الشديد من انقطاع خدمات الخط الأرضي منذ 10 أيام، وبالتالي انقطاع خدمة الإنترنت، وأبلغ السنترال لكن دول جدوى او حل لمشكلته.

طريقة التقدم بشكوى رسمية ضد مقدمي الخدمات

هذه الشكاوى تم رصدها من خلال الصفحة الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على فيس بوك، والذي يطالب المواطنين بسرعة التقدم بشكوى رسمية للجهاز عن طريق مركز تلقي الشكاوى، ويتم استقبال شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها العمل على حلها عن طريق، اتصال برقم 155 أو من خلال البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg أو عبر الواتس اب على ارقام ٠١٢٠٢١٥٥١٥٥ – ٠١١١١١١٥١٥٠ – ٠١٠١٥٥١٥١٥٥ – ٠١٥٥١٥١٥٥٠٥منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال تطبيق ماى نترا على الهواتف المحمولة.

إجراءات اتخذها الجهاز لدعم حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات

اتخذ جهاز تنظيم الاتصالات مجموعة من الإجراءات لدعم حقوق المستخدمين تتلخص هذه الإجراءات فى، تخصيص كود موحد مجاني للمستخدمين من كبار السن لطلب الاتصال بخدمة العملاء *1234#، واعتماد آليات جديدة لتعويض مشتركي خدمات الإنترنت الثابت عند انقطاع الخدمة، وتغريم مقدمي خدمات الهاتف المحمول 35.7 مليون جنيه في النصف الثاني لعام 2022، ورصد الجهاز نحو 38.8 مليون عملية استخدام للكود الموحد #155* للاستعلام عن او إلغاء الخدمات الترفيهية.