وزيرة الخزانة الأمريكية: التعاون مع الصين ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم السبت، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة «ضروري» لتمويل مكافحة التغير المناخي.

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية، عن «يلين» قولها - في اليوم الثاني من زيارتها للصين خلال مشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء: «أعتقد أن مواصلة التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال تمويل مكافحة التغير المناخي هو أمر ضروري، وذلك بصفتنا أكبر مصدرين لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم وأكبر مستثمرين في الطاقات المتجددة، فإننا نتحمل في الوقت نفسه المسؤولية المشتركة والقدرة على قيادة الطريق».

وأضافت يلين أن «التغير المناخي رقم واحد في لائحة التحديات العالمية، ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي»، مشيرة إلى أن تمويل مكافحة التغير المناخي يجب أن يتم التركيز عليه بشكل فعال، داعية الصين إلى دعم مؤسسات متعددة الأطراف مثل الصندوق الأخضر للمناخ.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، قد دعت أمس، إلى عدم ترك «الخلافات» تتسبب «بتدهور غير مجد» للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشددة خلال لقائها مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، على أن فك الارتباط بين الاقتصادين «مستحيل عمليا».