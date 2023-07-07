أخبار الصين.. وزيرة الخزانة الأمريكية تزور بكين (فيديو)

تجتمع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بكبار المسؤولين الصينيين بمن فيهم رئيس الوزراء لي تشيانج في بكين، اليوم الجمعة، في محاولة لتهدئة العلاقات التجارية المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تأتي الزيارة في وقت يدعو فيه بعض السياسيين الأمريكيين إلى تقليل اعتماد واشنطن على العملاق الآسيوي، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

زيارة يلين إلى الصين تأتي بعد زيارة بلينكن

وتأتي زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، بعد أسابيع قليلة على زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وتجسد رغبة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعادة الاتصال مع الصين.

وتعد تلك الزيارة أول زيارة تجريها وزيرة الخزانة الأمريكية للصين منذ توليها مهام منصبها في عام 2021 ومن المقرر أن تلتقي اليوم الجمعة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج المسؤول عن القضايا الاقتصادية في بلاده.

العلاقات بين الصين والولايات المتحدة شهدت توترات كبيرة

من جهته حذر مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أمس، الخميس، من أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتوقع تقدما محددا خلال هذه الزيارة، لكنها تأمل في تبادلات بناءة يمكن أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات الملموسة، حيث قالت «يلين»، إن هذه الزيارة فرصة للتواصل وتجنب أخطاء الاتصال وسوء الفهم.

وشهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية توترات كبيرة إثر حرب تجارية غير معلنة بين البلدين مع تشديد من قبل واشنطن لمنع وصول الصين لتكنولوجيا تخص الرقائق الإلكترونية.

الولايات المتحدة اتهمت الصين بالتجسس بسبب المنطاد

كما ألغت الولايات المتحدة الأمريكية زيارة كانت مقررة لبلينكن إلى بكين في فبراير الماضي، بعد أزمة اختراق منطاد صيني الأجواء الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت الصين بأنها تحاول التجسس على مواقع عسكرية على أراضيها وأسقطت المنطاد بصاروخ، ونددت بكين بالحادث واعتبرت إسقاط المنطاد إهانة لها.