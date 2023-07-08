العالم خالٍ رسميًا من الأسلحة الكيماوية... هل أصبح أكثر أمانًا؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيمياوية، بحسب ما ذكرته «National Public Radio» الأمريكي.

وبذلك، تكون أمريكا آخر الدول الثمانية التي تدمر مخزوناتها المعلنة من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي معاهدة دولية وقعتها ما يقرب من 200 دولة تحظر امتلاك وإنتاج واستخدام الأسلحة في ساحة المعركة.

وتم الوصول إلى هذا الإنجاز، أمس، في مصنع بلوجراس التجريبي لتدمير العوامل الكيميائية في كنتاكي، وتم تصريف صاروخ نهائي من غاز الأعصاب السارين، ثم تم تعطيل هذا العامل كيميائيًا وتدميره.

ويقول كينجستون ريف، نائب مساعد وزير الدفاع للحد من التهديدات والحد من التسلح، الذي أشرف على العملية، إن تدمير هذا الصاروخ الفردي يعني أن «100% من الأسلحة الكيميائية المعلنة في العالم قد تم تدميرها الآن».

من لديه أسلحة كيميائية؟

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه جرى استخدام الأسلحة الكيميائية لتأثير رهيب خلال الحرب العالمية الأولى، تعرض أكثر من 1.3 مليون جندي للأسلحة الكيميائية خلال الحرب العظمى وتوفي 100 ألف مباشرة نتيجة للهجمات الكيميائية.

وخلال الحرب العالمية الثانية، قامت الدول في جميع أنحاء العالم بتخزين الأسلحة الكيميائية، في حالة استخدامها مرة أخرى، ولم يتم نشرهم أبدًا في ساحة المعركة، على الرغم من أن القوات النازية استخدمت الغاز السام لقتل ملايين الأشخاص في معسكرات الاعتقال.

وأثناء الحرب الباردة، خزنت الولايات المتحدة وروسيا كميات هائلة من الأسلحة الكيميائية، وبحلول عام 1990، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف طنًا من العوامل الكيميائية، ومن المحتمل أن يكون لدى روسيا 40 ألف طنًا على الأقل، وفقًا لديفيد كوبلو، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون بواشنطن العاصمة.

وولفت الموقع إلى أنه في عام 1997، صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وقال الرئيس بيل كلينتون في ذلك الوقت: «تتطلب الاتفاقية من الدول الأخرى أن تتابعنا»، موضحًا أن الولايات المتحدة لم تبقى في الصدارة، وفي الواقع، انتهى بها الأمر إلى أن تكون آخر دولة تقضي على مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

لماذا استغرقت الولايات المتحدة وقتًا طويلًا للتخلص من أسلحتها؟

يقول «كوبلو»، إن الأسلحة نفسها كانت صعبة التعامل معها، وكانت تحتوي على مواد كيميائية قاتلة ومتفجرات محشورة في قذيفة مدفعية أو صاروخ أو قنبلة، ولم يتم تصميمها لتفكيكها، وتم تصنيع العديد منها منذ عقود، مما يجعلها هشة وغير موثوقة.

ثم كانت هناك عملية التخلص نفسها، كانت ممارسة الجيش هي الحرق، ولكن في بعض المواقع، قاوم السكان المحليون، خوفًا من التلوث الخطير، لذلك كان لا بد من تطوير تقنيات جديدة تمامًا.

«عامل الخردل»، على سبيل المثال، تم تفكيكه بواسطة البكتيريا، وتم تعطيل السارين كيميائيًا قبل تدميره، لكن هذه لم تكن القصة بأكملها، ويقول كوبلو إن البرنامج كان يعاني أيضًا من نقص التمويل وسوء الإدارة.

وأضاف كوبلو «تغيرت قيادة البرنامج بشكل متكرر ولم يؤخذ على محمل الجد كما كان ينبغي» ونتيجة لذلك، استمرت لفترة طويلة لدرجة أن الولايات المتحدة كانت في الواقع تنتهك المعاهدة لعدة سنوات، لكن ذلك انتهى أخيرًا أمس الجمعة.

هل عملت اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشكل عام؟

واستخدمت روسيا بعض المواد الكيميائية في محاولات اغتيال مستهدفة، واستخدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غاز الأعصاب لقتل شقيقه غير الشقيق، لكن هذه حالات منعزلة، وعلى نطاق أوسع، تم التخلص من كميات هائلة من الأسلحة الكيميائية من قبل الدول في جميع أنحاء العالم، ويقول ريف إن هذا شيء يجب الاحتفال به بشكل عام: «هذه أسلحة مروعة.. العالم مكان أكثر أمانًا وأمانًا بدونها».