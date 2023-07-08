«موسكو»: قرار أمريكا بتزويد كييف بذخائر عنقودية بادرة يأس من واشنطن

وصف سفير روسيا الاتحادية، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، قرار «واشنطن» تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، بأنه بادرة يأس من الجانب الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل فجر اليوم السبت.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا الدفاع «البنتاجون» والخارجية الأمريكيتين، عن إعداد «واشنطن» لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفأوكرانيا، تتضمن الذخائر العنقودية لصالح قطع المدفعية وعشرات المركبات المدرعة.

بلينيكن يعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا.. قيمتها 800 مليون دولار

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، مضيفا في بيان، أن الحزمة تضم ذخيرة إضافية، بما في ذلك قذائف عالية الدقة وصواريخ للراجمات والقذائف من عيار 155 و105 ملم وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي ومدرعات «برادلي» و«سترايكر» وغيرها من المعدات.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوضح في وقت سابق، قال إن ذخائر الأوكرانية نفدت ما استوجب تزويد «كييف» بالذخائر العنقودية لمواصلة الهجوم المضاد.

واعتبر بايدن، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن قرار تسليم «كييف» بالذخائر العنقودية، لم يكن سهلا واتبع توصية وزارة الدفاع «البنتاجون».

وحصلت أوكرانيا، على مدرعات سويدية من نوع «سي في 90»، وفقا لما أعلنه وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف على «تويتر».

أنتونوف: الاستفزازات الأمريكية بلغت حدها الأقصى

وأشار أنتونوف، إلى أن الاستفزازات الأمريكية بلغت حدها الأقصى، وباتت تقرب البشرية من حرب عالمية جديدة، موضحا أن الولايات المتحدة خلقت خطرا على السكان المدنيين لسنوات عديدة.

وأضاف أنتونوف، أن ضخ أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يؤثر على تحقيق أهداف روسيا في أوكرانيا

وكان النائب في مجلس «الدوما» الروسي عن «شبه جزيرة القرم»، سيرجي تسيكوف، عبر في وقت سابق، عن امله في أن تعمل قوات بلاده على تدمير الذخائر العنقودية الأمريكية قبل المباشرة باستخدامها، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

من جانبها، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر «تليجرام»، بتصريح المتحدثة السابقة باسم الرئاسة الأمريكية«البيت الأبيض»، جينيفر بساكي، في 28 فبراير 2022، بأن استخدام القنابل العنقودية جريمة حرب.

وقالت زاخاروفا، غن بعد عام ونصف، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان،عن قرار نقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام غربية، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنقل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا قد صدم كندا، أقرب حليف لـ«واشنطن».

نفي أمريكي إجراء مفاوضات سرية مع روسيا حول أوكرانيا

بدوره، نفى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنباء إجراء ممثلين أمريكيين مفاوضات سرية مع روسيا حول أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور تركيا، قال الرئيس، رجب طيب أردوغان، إنه يتعين على «موسكو» و«كييف» العودة لطاولة المفاوضات السلمية.

وأشار اردوغان، إلى أن، سيجري محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، ووجها لوجه في أغسطس المقبل، واعتبر الرئيس التركي، أن «كييف» تستحق أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

بدوره، قال زيلينسكي، إن روسيا تعرقل مسار السفر في «البحر الأسود»، على حد قوله.