«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تمنح أوكرانيا قنابل عنقودية محظورة دوليا

أكد رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية»، من واشنطن أن منح أوكرانيا قنابل عنقودية، مسألة في منتهى الخطورة وتتجاوز كل المحظورات الأممية، مشيرًا إلى وجود قرار أمريكي بعدم منح القنابل العنقودية لأي دولة واستخدامها حصرًا للقوات الأمريكية وفي ظروف معينة وضد أهداف محددة وعادة ما تكون مرتبطة بمحاربة الإرهاب.

واشنطن تريد منح أوكرانيا أسبقية وامتيازًا في ساحة المعركة

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن قررت منح كييف قنابل عنقودية لأنها تريد منح أوكرانيا أسبقية وامتيازًا في ساحة المعركة لافتًا إلى أن مسئولي البنتاجون فسروا القرار بأنه قرار سياسي ويعود في النهاية للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن البيت الأبيض عن منح أوكرانيا حزمة مساعدات جديدة بينها القنابل العنقودية لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، استنفذت كل الوسائل الممكنة لمنح أوكرانيا امتيازًا وأسبقية في ساحة المعركة ولم يتبق إلا القنابل العنقودية المحظورة مشددًا على منع استخدامها بقرار أممي.