البيت الأبيض: بايدن ليس لديه تفاصيل عن إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

كشف نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، اليوم، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس لديها أي تفاصيل عن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

ملف قيد الدراسة

وقال «بيتس» في إفادة صحفية صادرة من البيت الأبيض اليوم: «رئيس الأركان مارك ميلي أشار إلى أن هذا الملف قيد الدراسة، والإدارة ليس لديها أي تفاصيل حول هذا الموضوع في الوقت الراهن».

تعليق روسيا

يشار إلى أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، صرح سابقا بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، وجاء هذا بعد تعليق مصدر في الرئاسة الأمريكية يوضح أن بلاده ستعلن في وقت قريب أنها ستعمل على تزويد كييف بالذخائر العنقودية.

أمريكا أكبر داعم لأوكرانيا

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم غربي لأوكرانيا في أزمتها ضد روسيا التي بدأت نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية انفصالها عن أوكرانيا والانضمام لروسيا الاتحادية التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم مع إجراء استفتاء رسمي لضم هذه الأقاليم وسط رفض غربي لهذا الأمر ودعم مستمر لأوكرانيا بالسلاح والمال.