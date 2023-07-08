طرق شحن كارت عداد الكهرباء بخاصية NFC بالموبايل.. «مش هتحتاج تروح الشركة»

على مدار السنوات القليلة الماضية، حرصت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير عدادات الكهرباء مسبقة الدفع للمواطنين الذين يرغبون في استبدال العداد القديم التقليدي به، نظرًا لما يقدمه العداد من مميزات للمواطنين تجعلهم يتجنبون تراكم الفواتير الشهرية أو الاستهلاك الزائد للكهرباء الذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة.

واهتمت الشركة القابضة لكهرباء مصر أيضًا بتطوير تلك العدادات حتى يتم تسهيل طرق شحن الكروت الخاصة بها على المواطن، لتحرص على طرح كروت شحن تدعم خاصية (NFC)، والتي تتيح للمواطنين فرصة شحن الكارت من الموبايل، دون أن يكون هناك حاجه للتوجه للشركة، ونوضح من خلال هذا التقرير طرق شحن كارت شحن عداد الكهرباء الذي يدعم خاصية NFC، وفق الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي جاءت كالتالي:

طرق شحن كارت عداد الكهرباء الذي يدعم خاصية NFC

1- يتمّ تحميل تطبيق (سهل) على الموبايل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» من Google play أو App store.

2- يتم تحميل تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من Google play أو App store.

- ثم يتمّ إجراء خطوات تسجيل الحساب علي إحدى التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

- ويمكن شحنه من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، والتي تحرص على تقديم الخدمة دون رسوم إضافية.

- ويمكن شحنه أيضًا من خلال التوجه إلى منافذ خدمات الدفع الإلكتروني مثل (فوري - مصاري - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن)، ويتمّ إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن.