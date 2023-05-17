التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم منح دراسية لغير القادرين

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية أحد كيانات التحالف اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «تكافؤ» بجامعة برج العرب التكنولوجية بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تضمنت الفعاليات تقديم شيكات المنح الدراسية الشاملة لـ52 طالبا من طلاب جامعة برج العرب التكنولوجية النابغين من غير القادرين وذلك لدعمهم وتشجيعهم على استمرار تفوقهم.

حملة لتوعية طلاب الجامعات بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

كما تم إطلاق حملة موسعة لتوعية طلاب الجامعات التكنولوجية بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والشمول المالي التي دعا الرئيس السيسي، بسرعة تطبيقها والتعريف على أهميتها.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 ، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا.