«التضامن»: «تكافؤ الفرص التعليمية» يدعم 480 ألف طالب بالمراحل المختلفة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» من ضمن جهود الوزارة في ملف مكافحة عمل الأطفال، ويدعم نحو 480 ألف طالب في المراحل الدراسية المختلفة، من خلال دفع مصروفاتهم الدراسية، وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم دفع أطفالهم إلى سوق العمل.

تعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا السن

ونوّهت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، بدعم مدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها، إضافة إلى تعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا في المدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي.

إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي أنّ برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» يتضمن إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطائهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.

وأوضحت أنّ مراكز الطفل العامل التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، من أهم جهود الوزارة في مكافحة عمل الأطفال، إذ تمتلك الوزارة نحو 17 مركزًا للطفل العامل داخل 14 محافظة.

تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر

كما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنّ مراكز الطفل العامل، تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، إضافة إلى توفير الخدمات الاجتماعية والنفسية؛ لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.

ونوهت الوزارة بأنّ مراكز الطفل العامل تعمل على التصدي لعمل الأطفال، عبر الخدمات المقدمة وأهمها تقديم الرعاية والحماية للأطفال في أنواع خطيرة من الأعمال، وحل المشكلات التى تواجه الأسر التى تدفع بأطفالها لسوق العمل.